ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB о госизмене – СМИ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Федеральная служба безопасности России завершила расследование уголовного дела о государственной измене в отношении предпринимателя, основателя и совладельца компании Group-IB Ильи Сачкова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

"Расследование данного уголовного дела завершено", – сообщил источник.

Сачкова арестовали в сентябре 2021 года по делу о подозрении в госизмене. Изначально его заключили под стражу на два месяца. До этого подтверждалось, что в штаб-квартире Group-IB проводились обыски.

В ноябре 2021 года Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей Сачкова. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Тогда Сачков обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. Вину предприниматель не признал, а уголовное дело никак не связано с деятельностью основанной им компании.

Затем арест вновь продлевали в феврале и в сентябре 2022 года.

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