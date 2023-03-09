Политолога Воронина, фигурировавшего в деле Сафронова, приговорили к 13 годам колонии

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Политолога Демури Воронина, который был одним из фигурантов уголовного дела журналиста Ивана Сафронова, приговорили к более 13 годам колонии по статье о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

"Суд признал виновным Демури Воронина по статье 275 Уголовного кодекса РФ ("Госизмена") и назначил ему наказание в виде 13 лет и 3 месяцев лишения свободы", – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

5 сентября Мосгорсуд признал журналиста и экс-советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова виновным в государственной измене и приговорил его к 22 годам колонии. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей с ограничением на 2 года после отбытия наказания.

По делу Сафронова проходил и Воронин, для которого журналист написал ряд статей. По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и разведки ФРГ.



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