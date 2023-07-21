Прокурор попросил приговорить основателя Group-IB Сачкова к 18 годам колонии за госизмену

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Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить основателя Group-IB Илью Сачкова к 18 годам колонии за госизмену, сообщает РИА Новости.

"Обвинение в прениях попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Мы настаиваем на оправдании", – рассказал адвокат Сачкова Сергей Афанасьев.

Приговор огласят 26 июля, заявил Афанасьев.

Сачкова арестовали в сентябре 2021 года по делу о подозрении в госизмене. Изначально его заключили под стражу на два месяца. До этого подтверждалось, что в штаб-квартире Group-IB проводились обыски. Впоследствии арест неоднократно продлевали.

В марте этого года стало известно, что расследование дела о госизмене в отношении Сачкова было завершено.

Кроме того, суд арестовал главу департамента по защите от кибератак компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиту Кислицина. Его задержали в Казахстане 22 июня по запросу США. Россия также направила запрос об экстрадиции.

В ответ прокуратура Казахстана объявила, что запрос РФ обладает приоритетом, так как задержанный является российским гражданином.

Group-IB – международная компания – разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола. К числу ее клиентов также относятся крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.

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