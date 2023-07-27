В Кремле рассмотрят обращение осужденного за госизмену Сачкова, если оно поступит

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В Кремле рассмотрят обращение защиты основателя Group IB (ныне – F.A.C.C.T.) Ильи Сачкова в связи с приговором по делу о госизмене, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Кремль не является органом, куда подается апелляция. При этом если поступит письмо с изложением какой-то позиции, то оно будет рассматриваться в установленном порядке.

Сачкова арестовали в сентябре 2021 года по делу о подозрении в госизмене. Изначально его заключили под стражу на два месяца. До этого подтверждалось, что в штаб-квартире Group-IB проводились обыски.

26 июля Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима. Защита осужденного сообщила, что будет обжаловать судебное решение, а также обратится к президенту РФ Владимиру Путину.

Место главы компании Group-IВ займет ее сооснователь Дмитрий Волков