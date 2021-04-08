Пострадавшую в ДТП с Эдвардом Билом перевели из реанимации

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пострадавшую в ДТП с блогером Эдвардом Билом Марию Артемову из реанимации перевели в палату интенсивной терапии.

Константину, супругу пострадавшей, сегодня разрешили навестить жену.

"Речь немного неустойчивая, но может говорить. Она как человек с того света: хочет надышаться, наговориться, она очень рада. А уж как я рад – это неописуемо! Еще предстоит несколько операций. Выглядит она шикарно независимо от ситуации", – рассказал он Москве 24.

ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.

Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета некоторых действий до 1 июня. На этот срок блогер лишен права покидать жилое помещение, общаться без письменного разрешения следователя с другими участниками делопроизводства, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Сам блогер заявил, что готов бросить все силы на то, чтобы помочь пострадавшей. Эдвард Бил рассказал, что продаст все машины, которые у него есть, чтобы компенсировать женщине лечение.