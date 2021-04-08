Мосгорсуд дал по 11 лет двум экс-полицейским за взятку в 15 млн руб

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мосгорсуд дал по 11 лет колонии строгого режима бывшим борцам с коррупцией в столичной полиции Дмитрию Атаеву и Евгению Кашматову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что фигуранты также заплатят штраф 100 миллионов рублей каждый по обвинению в получении взятки в размере 15 миллионов рублей.

"Суд назначил наказание Кашматову в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 100 миллионов рублей", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в конце марта был задержан и. о. замглавы правительства Ставрополья Роман Петрашов по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, мужчина незаконно получил не менее 130 миллионов рублей под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров.