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19:40

Арестована опекун погибшего в Подольске ребенка

суды общество

19:40

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Фото: Агентство "Москва"

Жительница Подольска Валентина Рахимова, подозреваемая в избиении приемного ребенка, арестована до 4 апреля, передает телеканал Москва 24.

"По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области женщине-опекуну, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 3-летнего ребенка, и неисполнении обязательств по воспитанию несовершеннолетнего, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК.

Опекун созналась, что нанесла ему удары рукой. По версии следствия, от полученных ударов мальчик скончался в больнице. Кроме того, Рахимова призналась, что периодически била мальчика на протяжении всего времени опеки.

Ранее сообщалось, что в Подольске задержали опекунов трехлетнего ребенка, который умер 4 февраля в городской больнице. В больницу ребенок попал 29 января. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга.

Следователи возбудили уголовные дела по трем статьям УК РФ: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть" (ч. 4 ст. 111), "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" (ст. 156) и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" (ст. 293).

Впоследствии выяснилось, что опекуны заключили фиктивный брак из-за пособий на содержание детей. Мужчина в действительности является сожителем дочери подозреваемой. Оба опекуна были задержаны 7 февраля.

Также известно, что подозреваемая оформила опеку над детьми в Самаре, после чего семья переехала в Подмосковье. Органы опеки Московской области оформили с подозреваемыми необходимый в подобных случаях договор и осуществляли надзор за детьми. Нареканий к семье не было.

После инцидента у Рахимовой были изъяты другие приемные дети и переведены в ресурсную семью.

Опекун погибшего ребенка в Подольске созналась и раскаялась в содеянном

суды общество

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