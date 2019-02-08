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13:14

Опекун погибшего ребенка в Подольске созналась в побоях

происшествия

13:14

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Фото: телеграм-канал "Следак шепнул"

Опекун трехлетнего ребенка, который умер в Подольске, Валентина Рахимова созналась, что нанесла ему удары рукой. Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на Следственный комитет.

По версии следствия, от полученных ударов мальчик скончался в больнице. Кроме того, Рахимова призналась, что периодически била мальчика на протяжении всего времени опеки.

Ранее сообщалось, что в Подольске задержали опекунов трехлетнего ребенка, который умер 4 февраля в городской больнице. В больницу ребенок попал 29 января. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга.

Как выяснили следователи, между опекунами был заключен фиктивный брак. На самом деле муж является сожителем родной дочери подозреваемой. Брак с Валентиной он заключил из-за размера пособий, получаемых на содержание опекаемых детей. 8 февраля суд должен выбрать меру пресечения для Рахимовой.

После задержания опекунов, остальных детей перевели в ресурсную семью до выяснения обстоятельств трагедии.

Подольский суд изберет меру пресечения Валентине Рахимовой

происшествия

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