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11:13 (обновлено 07.02.2019 13:40)

Задержаны опекуны погибшего в Подольске ребенка

происшествия

11:13

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

В Подольске задержали опекунов трехлетнего ребенка, который умер 4 февраля в городской больнице из-за черепно-мозговой травмы. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Московской области.

29 января в приемное отделение местной больницы без сознания поступил мальчик с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга. Врачи сделали ребенку укол преднизалона, после чего он впал в кому, а вскоре умер. На допросе его опекун заявила, что мальчик во время купания упал в ванной.

Следователи выяснили, что между опекунами был заключен фиктивный брак: муж в действительности является сожителем родной дочери подозреваемой. Брак был выгоден из-за размера пособий, получаемых на содержание опекаемых детей.

Другие дети переведены в другую ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Следователи опрашивают соседей опекунов, сотрудников органов профилактики, медицинский персонал больницы, социального педагога школы. В квартире подозреваемых проведен обыск.

По данному факту были возбуждены дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

происшествия

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