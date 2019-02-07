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18:34

Семья погибшего в Подольске ребенка не вызывала нареканий у органов опеки

суды общество

18:34

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

Органы опеки Московской области не имели нареканий к семье погибшего в Подольске трехлетнего ребенка. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой.

Омбудсмен отметила, что опека над детьми на возмездной основе была оформлена в Самаре, после чего семья переехала в Подольск. Подмосковные органы опеки заключили с опекунами необходимый в подобных случаях договор и осуществляли надзор.

"Каких-либо нареканий или замечаний к семье до этого момента у органов опеки не было", – резюмировала Мишонова.

29 января в больницу Подольска доставили трехлетнего ребенка с черепно-мозговой травмой. Его опекун утверждала, что мальчик поскользнулся в ванной и ударился головой. Медики сделали ребенку укол преднизалона, после чего он впал в кому. Мальчик скончался 4 февраля.

Следователи возбудили уголовные дела по трем статьям УК РФ: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть" (ч. 4 ст. 111), "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" (ст. 156) и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" (ст. 293).

Впоследствии выяснилось, что опекуны заключили фиктивный брак из-за пособий на содержание детей. Мужчина в действительности является сожителем дочери подозреваемой. Оба опекуна были задержаны 7 февраля.

Следователи проверят органы опеки, которые отдали фиктивной семье троих детей

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суды общество

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