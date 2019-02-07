Опубликован допрос приемной матери погибшего в Подольске ребенка

Фото: Телеграм-канал "Следак шепнул"

Опубликовано видео допроса приемной матери погибшего в Подольске ребенка. На записи Валентина Рахимова отвечает на вопросы следователя: называет дату рождения и причину задержания.

"Подозреваемая в убийстве приемного ребенка", – говорит Рахимова.

Следователи также выяснили, что приемные родители заключили фиктивный брак. Супруг в действительности является сожителем родной дочери подозреваемой. Брак решили заключить из-за размера пособий, получаемых на содержание опекаемых детей (остальные дети переведены в другую ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств трагедии).

Ранее сообщалось, что в Подольске задержали опекунов трехлетнего ребенка, который умер 4 февраля в городской больнице. Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Мальчика доставили в приемное отделение местной больницы 29 января. Врачи сделали ему укол преднизалона, затем он впал в кому и вскоре умер.

Его опекунов вызвали на допрос. Женщина заявила, что мальчик купался в ванной и упал. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть", ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

В рамках расследования проводятся обыски, следователи опрашивают соседей, органы профилактики, медицинский персонал больницы, социального педагога школы.