Суд заочно арестовал четвертого обвиняемого в гибели летчика Филипова в Сирии

Фото: СК РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал четвертого члена запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" по делу о гибели летчика Романа Филипова в Сирии в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав обвиняемому Абделю Саттару Абдул Гафур ас-Сыях меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", – сказала собеседница агентства.

Заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов был сбит террористами 3 февраля 2018 года при облете зоны деэскалации Идлиб в Сирии. Он до последнего момента удерживал самолет в небе и успел доложить, что его сбили ракетой.

Басманный суд Москвы в 2018 году уже заочно арестовал сирийцев Шрейба Мурада Джума, Сохта Тарека Наураса и Сохта Амера Иззата, причастных к гибели российского пилота.

За проявленный героизм Филипов был удостоен звания Героя России посмертно.

