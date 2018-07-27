Суд в Москве заочно арестовал сирийцев, причастных к гибели пилота Су-25

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Басманный суд Москвы заочно арестовал сирийцев, причастных к гибели российского пилота Су-25. Об этом сообщает ТАСС.

Троих граждан Сирии обвиняют по делу о гибели командира штурмовика Су-25 майора Романа Филипова на территории, подконтрольной террористам.

27 июля суд избрал для Шрейба Мурада Джума меру пресечения в виде ареста. Также суд заочно заключил под стражу Сохта Тарека Наураса и Сохта Амера Иззата. Все они объявлены в международный розыск. Судебные слушания проходили в закрытом режиме из-за наличии в деле секретных данных.

Фигурантов в зависимости от их участия обвиняют в убийстве и попытке убийства, участии в вооруженном формировании и надругательстве над телами умерших. Срок ареста будет отмеряться с момента их экстрадиции в Россию.

Заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майора Роман Филипов был сбит террористами 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии. Он до последнего момента удерживал самолет в небе и успел доложить, что его сбили ракетой.