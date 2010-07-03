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Происшествия

16:25

Суд оставил без изменений приговор Беглецу за нападение на полицейского

суды происшествия

Фото: телеграм-канал Life Shot

Мосгорсуд оставил без изменений приговор осужденному на два года колонии Данилу Беглецу за насилие над полицейским. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения", – заявил собеседник агентства.

3 сентября Тверской районный суд признал Данилу Беглеца виновным в нападении на полицейского во время массовых беспорядков в Москве 27 июля и назначил ему наказание в виде двух лет колонии.

По данным следствия, Беглец толкнул рукой полицейского и причинил тому боль. Изначально ему также инкриминировалось участие в массовых беспорядках, но в итоге это обвинение ему предъявлять не стали.

На предварительном заседании обвиняемый сознался в содеянном и попросил суд рассмотреть дело в особом порядке.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

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