Студенту Вердияну дали 6 лет строгого режима по делу о покушении на госизмену

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Мосгорсуд приговорил к шести годам колонии строгого режима студента Глеба Вердияна, признанного виновным в покушении на государственную измену, сообщает Агентство "Москва".

Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей и ограничили его свободу на один год.

Вердияна арестовали вечером 8 ноября 2022 года. Его действия пресекли сотрудники ФСБ в тот момент, когда он хотел передать иностранным спецслужбам сведения, составляющие гостайну. При этом, о каких сведениях идет речь, не сообщается. Обстоятельства дела засекречены.

СМИ сообщают, что обвиняемый учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете. На странице молодого человека в социальной сети "ВКонтакте" указано, что он родился 10 сентября 2001 года (в пресс-службе Лефортовского суда Москвы назвали такую же дату рождения).

Юристы ранее отмечали, что Вердиян является одним из самых молодых фигурантов по данной статье в современной истории России, если не самым молодым.