Главреду портала из Хакасии Афанасьеву дали 5,5 года колонии за фейки о ВС РФ

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Абаканский государственный суд Хакасии приговорил к 5,5 года колонии главного редактора интернет-издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева, признанного виновным в распространении недостоверных данных о российской армии, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В прокуратуре отметили, что суд назначал наказание с учетом позиции государственного обвинителя, а также принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств. Афанасьева также лишили права заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на срок 2,5 года.

В апреле 2022 года Афанасьев разместил на сайте своего издания, в соцсетях и мессенджере ложные данные об участии Росгвардии в СВО. Он указал недостоверные сведения о числе погибших, раненых и без вести пропавших сотрудников ведомства.

Ранее дело о фейках о ВС РФ возбудили в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. По версии следствия, в период с марта по май 2022 года Соколовская распространила в телеграм-канале заведомо ложную информацию о действиях российской армии против гражданского населения Украины.

