Мосгорсуд оставил экс-замглавы Минобороны Иванова в СИЗО до 23 сентября

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Мосгорсуд признал законным продление до 23 сентября ареста бывшего первого замглавы Минобороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд отклонил жалобу защиты. Тем же решением суд признал законным продление срока содержания под стражей второму фигуранту дела – Сергею Бородину.

Слушания проходили в закрытом для прессы режиме. Обвиняемые принимали участие в заседании в режиме видеосвязи из СИЗО.

Защита Иванова назвала бредом сообщения СМИ о том, что он готов сотрудничать со следствием. По словам его адвоката Дениса Балуева, свою вину его подзащитный по-прежнему не признает.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.