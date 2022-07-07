Басманный суд арестовал директора Академии ракетных и артиллерийских наук за мошенничество

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Руководитель научной группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрей Грудзинский заключен под стражу до 22 августа по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичных судов.

Уточняется, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о взятии под стражу Грудзинского.

Ранее Гагаринский суд Москвы признал виновным топ-менеджера "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении более 250 миллионов рублей у компании.

В ходе прений сторон прокурор запросил для Владимира Александрова наказание в виде лишения свободы на 9 лет (с отбыванием срока в колонии общего режима) и штрафа в 1 миллион рублей.