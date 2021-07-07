Суд Петербурга запретил мультфильм Happy tree friends

Фото: кадр из сериала Happy tree friends; режиссеры – Кенн Наварро, Алан Лау, Роуд Монтижо; производство – Fatkat Animation Studios, G4 Media LLC, Mondo Media, Mondo Mini Shows
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным мультфильм Happy tree friends, размещенный на сайте Lordfilm. Об этом сообщает ТАСС.
В решении суда указано, что мультипликационный сериал противоречит "гуманистическому характеру воспитания" и наносит вред развитию детей.
"Суд требования истца удовлетворил, признав запрещенной к распространению информацию по следующим ссылкам", – указано в сообщении со ссылками на Lordfilm, YouTube, RuTube и сайт smotret-multfilmi.net.
На указанных порталах под запрет также подпали анимационные картины "Ад Данте: Анимированный эпос", "Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир" и некоторые другие. В суде было объявлено, что эксперты выявили в них сцены жестокости, которые могут быть вредны для детской психики.
В январе Колпинский районный суд запретил на территории России японское аниме "Тетрадь смерти". Кроме того, под ограничение подпал третий эпизод аниме "Инуяшики".
Эксперт оценила запрет показа в России некоторых аниме
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: