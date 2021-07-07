Суд Петербурга запретил мультфильм Happy tree friends

Фото: кадр из сериала Happy tree friends; режиссеры – Кенн Наварро, Алан Лау, Роуд Монтижо; производство – Fatkat Animation Studios, G4 Media LLC, Mondo Media, Mondo Mini Shows

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным мультфильм Happy tree friends, размещенный на сайте Lordfilm. Об этом сообщает ТАСС.

В решении суда указано, что мультипликационный сериал противоречит "гуманистическому характеру воспитания" и наносит вред развитию детей.

"Суд требования истца удовлетворил, признав запрещенной к распространению информацию по следующим ссылкам", – указано в сообщении со ссылками на Lordfilm, YouTube, RuTube и сайт smotret-multfilmi.net.

На указанных порталах под запрет также подпали анимационные картины "Ад Данте: Анимированный эпос", "Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир" и некоторые другие. В суде было объявлено, что эксперты выявили в них сцены жестокости, которые могут быть вредны для детской психики.

В январе Колпинский районный суд запретил на территории России японское аниме "Тетрадь смерти". Кроме того, под ограничение подпал третий эпизод аниме "Инуяшики".