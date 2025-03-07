07 марта, 12:21Технологии
Суд оштрафовал Google на 3,5 млн руб
Фото: depositphotos/wolterke
Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC на 3,5 миллиона рублей, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Причиной штрафных санкций стал отказ корпорации выполнить требования Роскомнадзора по ограничению доступа к запрещенному контенту.
Вместе с тем Роскомнадзор составил протокол из-за отсутствия отчета о результатах рассмотрения обращений, содержащих информацию о контенте, распространяемом с нарушением закона, пишет РИА Новости.
Кроме того, Таганский суд столицы рассмотрит еще один протокол в отношении Google за отказ удалить запрещенный контент. Слушание состоится в пятницу, 7 марта.
Ранее Google обязали выплатить штраф в 8 миллиардов рублей за неуплату штрафа в 4 миллиарда, который предъявили после невыплаченного взыскания в размере 2 миллиардов.
Данная ситуация начала развиваться из-за решения ФАС, установившей, что на видеохостинге YouTube, находящемся в собственности Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила, на основании которых сервис блокирует аккаунты и публикуемый на них контент.
Корпорация подала апелляцию, однако судебная инстанция решила оставить в силе предписанное наказание.