Суд оштрафовал Google на 3,5 млн руб

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Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC на 3,5 миллиона рублей, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Причиной штрафных санкций стал отказ корпорации выполнить требования Роскомнадзора по ограничению доступа к запрещенному контенту.

Вместе с тем Роскомнадзор составил протокол из-за отсутствия отчета о результатах рассмотрения обращений, содержащих информацию о контенте, распространяемом с нарушением закона, пишет РИА Новости.

Кроме того, Таганский суд столицы рассмотрит еще один протокол в отношении Google за отказ удалить запрещенный контент. Слушание состоится в пятницу, 7 марта.

Ранее Google обязали выплатить штраф в 8 миллиардов рублей за неуплату штрафа в 4 миллиарда, который предъявили после невыплаченного взыскания в размере 2 миллиардов.

Данная ситуация начала развиваться из-за решения ФАС, установившей, что на видеохостинге YouTube, находящемся в собственности Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила, на основании которых сервис блокирует аккаунты и публикуемый на них контент.

Корпорация подала апелляцию, однако судебная инстанция решила оставить в силе предписанное наказание.