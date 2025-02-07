Суд в Армении приговорил экс-командующего армией Карабаха к 5,5 года колонии

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Уголовный суд Сюникской области Армении вынес приговор бывшему командующему армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Джалалу Арутюняну. Его признали виновным в служебной халатности и осудили на 5,5 года лишения свободы, передает ТАСС .

Согласно обвинению, в 2020 году генерал-лейтенант Арутюнян в ходе боевых действий совершил служебную халатность, повлекшую смерть военных. Адвокаты экс-командующего армией Нагорного Карабаха заявляли, что он не признает вину в инкриминированном ему преступлении.

В середине января в Бакинском военном суде начался судебный процесс над представителями бывшего руководства Нагорного Карабаха. Всего перед судом предстали 15 членов бывшего руководства непризнанной республики.

Ранее власти Азербайджана потребовали от России инвестиций в восстановление Нагорного Карабаха. Президент Ильхам Алиев напомнил, что первый инвестиционный проект был осуществлен Татарстаном – сервисный центр "КамАЗ" в Джабраильском районе.