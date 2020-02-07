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Происшествия

14:47

Следствие просит арестовать замглавы Генштаба Арсланова

суды происшествия

Фото: телеграм-канал Readovka

Следствие ходатайствует об аресте заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-майора Халила Арсланова по делу о хищении более 6,5 миллиарда рублей. Заседание проходит в 235 гарнизонном военном суде Москвы, передает РИА Новости.

"Материалы привезли, просим избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", – заявил следователь.

Сам Арсланов пришел на заседание суда без наручников и конвоя, но в сопровождении адвоката.

В декабре 2019 года суд в Москве принял решение арестовать имущество Арсланова. В правоохранительных органах уточнили, что данное решение выступает "обеспечительной мерой" по уголовному делу о мошенничестве.

Ранее Халилу Арсланову предъявили обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере. Следователи указывают на причастность подозреваемого к эпизодам хищения 191 миллиона 437 тысяч 536 рублей и порядка 6,5 миллиарда рублей.

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