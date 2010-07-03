Суд признал студента ВШЭ Жукова виновным в призывах к экстремизму

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Кунцевский районный суд столицы признал виновным студента НИУ "Высшая школа экономики" Егора Жукова по делу о призывах к экстремизму после размещения роликов на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает Агентство "Москва" из зала суда.

"Жуков осуществлял призывы к экстремизму с использованием сети интернет", – заявила судья Светлана Ухналева, зачитывая обвинительный приговор.

Конкретные сроки наказания для студента будут объявлены позднее. При этом представитель гособвинения попросил суд приговорить Егора Жукова к четырем годам колонии общего режима.

Согласно материалам дела, Жукова обвиняют в том, что он разместил на своем канале в YouTube видеоролики, якобы призывающие к экстремистской деятельности. Сам студент вину не признал и пояснил суду, что его блог носит исключительно академический характер, так как он обучается на факультете политологии ВШЭ.

Ранее Егора Жукова обвиняли в участии в массовых беспорядках на акции, прошедшей в Москве 27 июля 2019 года. Однако Следственный комитет РФ снял обвинение в беспорядках, но выявил призывы к экстремизму в видеороликах на канале студента в YouTube. После снятия обвинения студента отпустили из СИЗО под домашний арест до 27 декабря 2019 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что тяжелых последствий после летних несогласованных акций в Москве удалось избежать благодаря действиям полиции и сотрудников Росгвардии. По словам градоначальника, сотрудники правоохранительных органов "обеспечили порядок на московских улицах".

