Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков подал иск на алименты к экс-супруге

Фото: legion-media.com/Persona Stars/046

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале "Папины дочки", подал иск на алименты к своей бывшей супруге Елене. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По уточнению звезды, исковое заявление было направлено не в мировую, а районную инстанцию. В частности, документ поступил в Заволжский суд 3 октября.

Артист попал в реестр злостных неплательщиков алиментов после обращений бывшей жены 8 сентября. Его задолженность составила 224 тысячи рублей, а общая сумма по 7 исполнительным производствам превысила 2,3 миллиона рублей.

Как утверждал Казаков, его экс-супруга подала на алименты 3–4 года назад, и ему пришлось доказывать в суде, что их сын все это время жил с ним. При этом дочь актера не живет ни с одним из родителей. Он предлагал бывшей жене забрать исполнительные листы о взыскании алиментов, так как их общий ребенок всегда жил с ним.