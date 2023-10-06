Суд Петербурга оштрафовал блогера Белоцерковскую за нарушение закона об иноагентах

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/belinoka (Вероника Белоцерковская признана в РФ иноагентом)

Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал блогера Веронику Белоцерковскую (признана в РФ иноагентом) за непредоставление отчетов в Минюст о своей деятельности и финансировании. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Белоцерковскую привлекли к ответственности по части 2 статьи 19.34 Административного кодекса (КоАП) РФ.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в 35 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

При этом на судебном заседании блогер отсутствовала.

До этого суд в Москве заочно приговорил Белоцерковскую по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ. После начала спецоперации она разместила в соцсетях запись с ложными сведениями о действиях российской армии при освобождении ЛНР и ДНР.

