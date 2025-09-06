Приставы начали арест имущества владельцев "Кириешек" и "Яшкино" Штенгеловых

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Приставы приступили к аресту имущества Николая и Дениса Штенгеловых и их АО "Кондитерус Ком", владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебных приставов.

Согласно информации, 28 августа приставы завели исполнительное производство о наложении ареста на имущество по исполнительному листу от 25 августа, выданным столичным Тверским районным судом.

1 сентября приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество Штенгеловых. По данным материалов, суд выдал 271 исполнительный лист.

В конце августа Генпрокуратура России обратилась в Тверской районный суд Москвы с просьбой обратить в доход государства активы группы компаний "Кондитерус Ком". Ведомство считает, что деятельность объединения, против которого подан иск, должна быть признана экстремистской и запрещена в России, так как представляет угрозу для россиян, а также для всего государства.

Генпрокуратура выяснила, что с 2022 года, когда на Украине началась спецоперация, Штенгеловы направили на поддержание экономик США и Австралии более 21 миллиарда рублей, которые заработали в России. В ведомстве напомнили, что западные страны поставляют украинской стороне вооружение, которое используется для ведения боев и осуществления терактов против РФ.

