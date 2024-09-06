Суд арестовал жительницу Подмосковья за нападение на журналиста "Известий"

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Суд заключил под стражу 35-летнюю жительницу Ленинского городского округа, обвиняемую в нападении на журналиста мультимедийного информационного центра (МИЦ) "Известия". Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СК РФ.

По ходатайству следствия обвиняемую в воспрепятствовании законной деятельности журналиста арестовали до 6 ноября 2024 года.

В подмосковной прокуратуре рассказали, что 35-летняя жительница многоквартирного дома в деревне Сапроново в Ленинском городском округе, осознавая, что корреспонденты съемочной группы "Известий" готовят репортаж о жалобах соседей на ее противоправные действия, воспрепятствовала их деятельности. Она пыталась выбить из рук журналиста микрофон и с силой оттолкнула его в противоположную от себя сторону.

По данном факту возбудили уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Прокуратура взяла ход расследования уголовного дела на свой контроль.

Ранее сообщалось, что жительницу Видного задержали по подозрению в хулиганстве и нападении на журналиста. 4 сентября в подъезде одного из домов Ленинского городского округа журналист МИЦ "Известия" проводил съемку противоправных действий жительницы, которая регулярно нарушает общественный порядок и вступает в конфликты с соседями. Женщине не понравилось это, и она напала на журналиста.