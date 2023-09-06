Суд арестовал водителя после ДТП в Ростовской области с шестью погибшими

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Суд арестовал водителя Виктора Прасолова после дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области с шестью погибшими. Об этом сообщается на сайте Неклиновского районного суда.

"6 сентября 2023 года Неклиновским районным судом Ростовской области удовлетворено ходатайство старшего следователя ОМВД России по Неклиновскому району Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Виктору Прасолову <...>", – отмечается в сообщении.

По данным суда, Прасолов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд арестовал водителя на срок до 3 ноября 2023 года.

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