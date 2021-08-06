Уголовное дело о халатности возбуждено после убийства семьи в Хакасии

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Уголовное дело о халатности возбуждено после убийства семьи в хакасском селе Джирим.. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Установлено, что должностными лицами ОМВД России по Ширинскому району при получении информации о прибытии на поднадзорную территорию ранее судимого 35-летнего жителя Ширинского района, который в настоящее время обвиняется в совершении убийства 5 человек, уведомление в адрес начальника территориального отдела полиции не направлено, меры к установлению оснований для постановки на профилактический учет не приняты, индивидуальная профилактическая работа не организована. По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки", – говорится в сообщении.

Ранее суд избрал в отношении обвиняемого наказание в виде заключения под стражу сроком на два месяца. До этого мужчина дал признательные показания.

Трагедия произошла 5 августа. По данным следствия, поводом стал конфликт с 30-летней местной жительницей.

Глава района Сергей Зайцев рассказал, что подозреваемый ранее был осужден на 18 лет за расправу над матерью с дочкой. По его словам, мужчина недавно вышел на свободу.