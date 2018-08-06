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Происшествия

6 августа, 20:26

Фигурантам дела о растрате в Роскомнадзоре продлили арест

суды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Басманный суд Москвы продлил до 7 сентября сроки домашнего ареста трем фигурантам дела о растрате в Роскомнадзоре. Речь идет о пресс-секретаре Вадиме Ампелонском, начальнике правового управления ведомства Борисе Едидине и советнике гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александре Весельчакове.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Ампелонскому, Едидину и Весельчакову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 7 сентября", – цитирует судью Наталию Дударь ТАСС.

Все три фигуранты были арестованы 5 октября 2017 года. По делу также проходит гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева, она находится под подпиской о невыезде. Всего к уголовной ответственности привлечены 14 человек.

Ранее сообщалось о завершении расследования. По данным следствия, в период с 27 ноября 2012 года по 17 октября 2017 года гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева в составе преступной группы вместе с сообщниками организовала оформление от имени предприятия фиктивных трудовых отношений с целью хищения денег. В результате был причинен ущерб на сумму не менее 58,5 миллионов рублей. Вадим Ампелонский пользовался банковской картой, на которую переводились деньги для реализации "черной схемы", пластик был оформлен на подставное лицо.

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