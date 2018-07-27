Расследование дела пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского завершено

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Расследование уголовного дела о растрате более 58 миллионов рублей в Роскомнадзоре завершено. Главным фигурантом является пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Расследование уголовного дела завершено, обвиняемых официально уведомили об окончании следственных действий и предъявили обвинение в окончательной редакции", – цитирует источника в правоохранительных органах Агентство "Москва".

По словам собеседника, в ближайшее время обвиняемые и защитники смогут ознакомиться с материалами дела.

Адвокат Артур Большоков заявил отказался комментировать данную информацию, сославшись на подписку о неразглашении, которую с него взяли следователи.

По данным следствия, в период с 27 ноября 2012 года по 17 октября 2017 года гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева в составе преступной группы вместе с сообщниками организовала оформление от имени предприятия фиктивных трудовых отношений с целью хищения денег. В результате был причинен ущерб на сумму не менее 58,5 миллионов рублей. Вадим Ампелонский пользовался банковской картой, на которую переводились деньги для реализации "черной схемы", пластик был оформлен на подставное лицо.

Всего к уголовной ответственности привлечены 14 человек. Главными фигурантами стали Ампелонский, начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александр Весельчаков. Они находятся под домашним арестом до 7 августа. Звягинцева – под подпиской о невыезде.