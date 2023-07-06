Суд запретил бывшей замглавы Минобрнауки Переверзевой пользоваться интернетом

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Тверской суд запретил обвиняемой по делу о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС экс-замглавы Минобрнауки Валентине Переверзевой пользоваться связью и общаться с коллегами. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что Переверзевой запрещено посещать помещения Минобрнауки, Минпросвещения, РАНХиГС, без разрешения следователя общаться с участниками уголовного судопроизводства по уголовному делу. Сюда включены бывшие и действующие сотрудники академии, Минобрнауки России. Исключением являются защитники, следователи, сотрудники правоохранительных органов и суда. Помимо этого, экс-замглавы нельзя пользоваться интернетом и другими средствами связи, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.

В правоохранительных органах объяснили, что Переверзева является обвиняемой по уголовному делу о трудоустройстве преподавателей по фиктивным документам. Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Ей грозит до 10 лет колонии.

По информации издания, по делу также проходят экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова, бывший ректор "Шанинки" Сергей Зуев и другие фигуранты.

Ранее фигурантом уголовного дела стал проректор РАНХиГС Максим Назаров. Ему было предъявлено обвинение по аналогичной статье. Поводом для преследования стала серия фиктивных трудоустройств сотрудников Минобрнауки в вуз в 2018 году.

РАНХиГС признан потерпевшей стороной по делу о фиктивном трудоустройстве. Академия оказывает помощь правоохранительным органам.