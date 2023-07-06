Фигуранты дела о покушении на замглавы Херсонской области получили 23 и 24 года колонии

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Южный окружной военный суд приговорил диверсантов Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, обвиняемых по делу о покушении на замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка, к длительным срокам заключения, сообщает ТАСС.

Обоих мужчин признали виновными. Скакуну назначили 24 года колонии, Доманчуку – 23 года.

12 декабря на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка было совершено покушение. Сообщалось, что автомобиль Булюка взорвали в городе Скадовске с помощью мины направленного действия.

В результате взрыва водитель погиб на месте. Булюк же был доставлен в одну из больниц Симферополя в тяжелом состоянии.