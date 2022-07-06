Суд Москвы взыскал с блогера Била в пользу двух потерпевших более 2,4 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Люблинского суда

Люблинский суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск одной из потерпевших по уголовному делу о ДТП на Смоленской площади с участием блогера Эдварда Била, сообщает ТАСС.

Юлия Орлова требовала с осужденного около миллиона рублей. Суд постановил возместить ей имущественный ущерб в размере 594,4 тысячи рублей, расходы на экспертизу – 7 тысяч рублей и госпошлину – 10 тысяч рублей. Моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей и 15 тысяч рублей за медицинские услуги оставили без удовлетворения.

Месяц назад суд удовлетворил исковые требования в отношении другой потерпевшей – Екатерины Маничкиной. Ей блогер должен выплатить 1,617 миллиона рублей за восстановительный ремонт автомобиля, 7,6 тысячи рублей – за расход на эвакуацию, 100 тысяч рублей – за моральный вред, 50 тысяч рублей – за расходы на адвоката и 2 тысячи рублей – на лекарства.

21 марта Пресненский суд столицы приговорил Била к реальному заключению в колонию общего режима. Ему назначили наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

ДТП произошло 1 апреля 2021 года. На Смоленской площади столкнулись пять автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу. В результате происшествия серьезно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова.

