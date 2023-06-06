Прокуратура обжаловала приговор Ройзману по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: ТАСС /Донат Сорокин (Евгений Ройзман признан в РФ иноагентом)

Свердловская прокуратура обжаловала приговор в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, сообщает РИА Новости.

Апелляционное представление было подано прокурором в суд 5 июня, следует из картотеки Октябрьского районного суда.

Ранее суд Екатеринбурга оштрафовал Ройзмана на 260 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. До вступления приговора в силу в отношении экс-мэра будет действовать запрет определенных действий, который был установлен судом в качестве меры пресечения по уголовному делу. Сам Ройзман в зале суда заявил, что не намерен оспаривать штраф по уголовному делу.

Отмечается, что причиной выписанного штрафа стал ролик в Сети, в котором, как считает следствие, Ройзман дискредитировал действия военных России в зоне спецоперации на Украине. По факту опубликованного материала летом 2022 года на экс-мэра Екатеринбурга возбудили уголовное дело по части 1 статьи 280.3.

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