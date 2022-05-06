Столичный суд арестовал подозреваемого в госизмене россиянина

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Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России, подозреваемого в государственной измене, до 5 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении Кривошлыка Виталия Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве по подозрению в совершении государственной измены арестовали гражданина России Рамиза Намазова. Соответствующее решение принял Лефортовский суд столицы. По статье о госизмене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

