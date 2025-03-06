Подозреваемый в убийстве актера Иосифа Ткача частично признал вину

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Подозреваемый в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача и его супруги частично признал вину, сообщает РИА Новости.

Во время судебного процесса в Баку прокурор озвучил обвинения против гражданина Азербайджана Ислама Хадыева. Затем судья обратился к подозреваемому и спросил, признает ли он себя виновным в совершении преступления. Хадыев ответил, что убил Ткача и его жену, но не совершал ограбления, говорится в материалах обвинительного акта.

Там также указано, что после убийства с особой жестокостью актера и его супруги Хадыев украл из дома 500 манатов (почти 300 долларов).

Супружеская пара была убита в октябре 2024 года в Баку. Подозреваемого в преступлении правоохранители задержали по горячим следам.

В свою очередь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил российским следователям сотрудничать с азербайджанскими коллегами в ходе расследования. Решение было принято на основании подписанных обеими сторонами соглашений.