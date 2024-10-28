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28 октября, 17:54

Происшествия

Бастрыкин поручил СК сотрудничать с полицией Азербайджана по делу об убийстве актера Ткача

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил российским следователям сотрудничать с коллегами из Азербайджана в ходе расследования убийства актера из сериала "Граф Крестовский" Иосифа Ткача и его жены Людмилы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК.

Глава ведомства принял такое решение на основании соглашений, подписанных российским СК и Генпрокуратурой Азербайджана, и с учетом их эффективного сотрудничества.

Ранее в МВД Азербайджана заявили, что 85-летний актер и его 80-летняя супруга были убиты на территории Насиминского района Баку. Правоохранители задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 51-летний Ислам Надиев.

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