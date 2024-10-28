Актер из сериала "Сваты" Максим Шпаковский погиб в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Театр им. Б. Лавренева ЧФ"

Актер из сериала "Сваты" Максим Шпаковский погиб на 49-м году жизни в ДТП в Севастополе, сообщает "Московский комсомолец".

Авария произошла 25 октября. Артист получил травмы, однако медики не смогли спасти его жизнь, и Шпаковский умер в больнице.

"10 ноября ему исполнилось бы 49 лет. Выражаем соболезнования", – подтвердили гибель в Русском драматическом театре Черноморского флота имени Бориса Лавренева, где работал актер.

Шпаковский родился в 1975 году в Севастополе, где позже он окончил филиал Ярославского государственного театрального института. За свою жизнь он снялся примерно в 50 фильмах, в числе которых были "Сваты-4", "Исаев", "Сармат", "Солнцепек" и "Обитаемый остров".

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