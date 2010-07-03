Невестке Юрия Дудя грозит до 15 суток ареста

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Лефортовский суд 29 марта рассмотрит административный протокол против Юлии Дудь, которой инкриминируют побои, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Женщине грозит до 15 суток ареста.

"В связи с неявкой свидетелей слушание дела отложено на 29 марта", – сказала Первовласенко.

Ранее в сети было опубликовано видео избиения матери и брата известного журналиста Юрия Дудя. Нападение произошло в октябре прошлого года.



Появилось видео нападения на семью Юрия Дудя

По данным СМИ, на Игоря Дудя и его мать напал отец экс-супруги и его охранники, когда они вели ребенка в детский сад. Юлия Дудь якобы намеревалась похитить общего ребенка.

Следователи полагают, что именно женщина подговорила своего отца и охранников напасть на свекровь и бывшего супруга. В свою очередь, Юлия Дудь утверждает, что бывший муж не дает ей видится с ребенком и настраивает мальчика против нее.