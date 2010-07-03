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16:22

Опубликовано видео избиения матери и брата Дудя

происшествия суды

16:22

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Опубликовано видео избиения матери и брата Дудя

В Сети появилось видео с избиением матери и брата журналиста Юрия Дудя, передает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел на западе Москвы в октябре прошлого года. По данным телеграм-канала Baza, мама Юрия Дудя Анна и его брат Игорь вели ребенка в детский сад, когда на них напала группа мужчин. Нападавшими были 59-летний отец экс-супруги Игоря и его охранники, сообщает телеграм-канала Mash. Они попытались похитить мальчика.

Полиция возбудила уголовное дело. Как пояснил представитель правоохранительных органов, ранее разборку с избиением расценили как семейный конфликт Игоря Дудя с экс-супругой Юлией и поэтому не стали начинать уголовное разбирательство.

По информации телеграм-канала Mash, 6 марта в московском суде рассматривают дело в отношении Юлии Дудь. Как считают следователи, она подговорила отца и его охранников напасть на свекровь и бывшего мужа. Сама женщина утверждает, что семья экс-супруга разлучила ее с ребенком.

Игорь Дудь появился в суде с несколькими свидетелями. Они готовы дать показания против Юлии Дудь. По их словам, в то утро она несколько раз ударила бывшего мужа.

Игорь Дудь появился в суде с несколькими свидетелями

происшествия суды

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