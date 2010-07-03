Стали известны подробности избиения матери и брата Дудя

Фото: телеграм-канал Mash

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после избиения матери и брата журналиста Юрия Дудя на западе Москвы. Об этом "Федеральному агентству новостей" рассказал источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о семейной разборке старшего брата журналиста с бывшей супругой. Инцидент произошел в октябре 2018 года. Тогда его расценили как семейный конфликт и дело сразу не возбудили.

Об избиении матери Юрия Дудя Анны и его брата Игоря стало известно в среду, 6 марта. По данным телеграм-канала Mash, на них напали 59-летний отец экс-супруги Игоря и его охранники. За нападением наблюдала бывшая жена брата Дудя.

По некоторым данным, женщина собиралась похитить у экс-супруга общего ребенка. Нападение было совершено, когда мать и брат Дудя вели мальчика в детский сад.

