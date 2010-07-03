Украинскому журналисту поступают угрозы после интервью у Дудя

Украинскому журналисту Дмитрию Гордону, который несколько недель назад давал интервью Юрию Дудю, на родине стали поступать угрозы. Гордон опубликовал запись с соответствующим обращением в своем аккаунте на Youtube.

Он обвинил представителей украинской националистической партии в угрозах физической расправы и убийства. Журналист потребовал у Киева и силовых структур Украины обратить внимание на эту ситуацию.

В Госдуме РФ отреагировали на это сообщение. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Думе Вадим Манукян уверен, что об этой проблеме нельзя молчать.

"Стоило украинскому журналисту сказать, что он не любит Бандеру, и напомнить о том, что он единственным голосовал против переименования Московского проспекта в проспект Бандеры, как тут же ему пригрозили убийством. Как бы я критично не относился к заявлениям Гордона в отношении России и ее политики, но если ему публично угрожают убийством, то нельзя пройти мимо подобных вещей ", – передают "Дни.ру" слова Манукяна.

Интервью Гордона вышло на канале "ВДудь" 19 февраля этого года. Гордон и Дудь обсуждали политику, международные отношения России и Украины, Крым и отдельных политических фигур обеих стран.