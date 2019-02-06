Кокорин читает книжку во время заседания суда

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин во время заседания по продлению ему ареста читает книгу Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона", сообщает Агентство "Москва". Книга футболиста в мягкой обложке.
В целом, как и другие участники драки, обвиняемый выглядит спокойным. При этом он регулярно жалуется на то, что им не слышно судью. Поддержать Кокорина и его брата Кирилла пришли родители.
6 февраля Тверской суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. До этого арест всем фигурантам дела продлили до 8 февраля.
8 октября 2018 года форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. В тот же день компания устроила драку в одном из столичных кафе. В результате потасовки пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
Изначально спортсменам и их товарищам предъявили обвинения по статьям "Хулиганство" и "Побои". После медицинской экспертизы их переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.
На скамье подсудимых, помимо Кокорина и Мамаева, находятся брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.
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