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13:30

Кокорин читает книжку во время заседания суда

суды спорт

13:30

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Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин во время заседания по продлению ему ареста читает книгу Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона", сообщает Агентство "Москва". Книга футболиста в мягкой обложке.

В целом, как и другие участники драки, обвиняемый выглядит спокойным. При этом он регулярно жалуется на то, что им не слышно судью. Поддержать Кокорина и его брата Кирилла пришли родители.

6 февраля Тверской суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. До этого арест всем фигурантам дела продлили до 8 февраля.

8 октября 2018 года форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. В тот же день компания устроила драку в одном из столичных кафе. В результате потасовки пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Изначально спортсменам и их товарищам предъявили обвинения по статьям "Хулиганство" и "Побои". После медицинской экспертизы их переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

На скамье подсудимых, помимо Кокорина и Мамаева, находятся брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

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