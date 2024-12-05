Суд в Донецке отложил рассмотрение дела об убийстве Рассела Бентли

Фото: МВД ДНР

Донецкий гарнизонный военный суд отложил начало рассмотрения уголовного дела об убийстве журналиста Рассела Бентли на 20 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя вдовы погибшего, адвоката Дмитрия Ульянова.

"Суд приступил к рассмотрению дела, но ввиду неявки подсудимых, которые не были доставлены конвойной службой, судебное разбирательство по существу не состоялось", – пояснил Ульянов.

По его словам, ранее прокурор при рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей обвиняемых ходатайствовал о закрытом процессе, суд удовлетворил ходатайство. Это было обосновано возможными рисками оглашения гостайны.

О смерти журналиста стало известно 19 апреля 2024 года. В 2014-м он присоединился к ополчению ДНР и взял позывной Техас. В октябре расследование дела было завершено, его передали в суд.

По версии следствия, четверо российских солдат в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении действий, которые выходят за пределы их полномочий. Также им выдвинуты обвинения в применении насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть Бентли, и укрывательстве преступления путем перемещения останков погибшего в другое место.