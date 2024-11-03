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Британский журналист Грэм Филлипс назвал подвигом действия помогавшего Вооруженным силам России американца Дэниэла Мартиндейла.

"Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. Это его подвиг. То, что я прочитал, вызывает положительные эмоции, он молодец", – сказал Филлипс в разговоре с РИА Новости.

Филлипс напомнил, что Мартиндейл – не первым американцем, который выразил поддержку России. В пример он привел американца с российским гражданством Рассела Бентли, который работал военным корреспондентом в агентстве Sputnik и был убит в Донецке.

"Я думаю, он бы гордился, когда увидел подвиг своего земляка. Возможно, это тот американец, который понял, в чем сила", – подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ вывезли с подконтрольной Украине территории американца Дэниэла Мартиндейла. Он находился на Украине с 2022 года и передавал российской стороне координаты военных объектов ВСУ.

Во время пресс-конференции Мартиндейл заявил, что не хочет возвращаться в Штаты, а проехать через Киев и Краматорск ему помог американский паспорт. Кроме того, Мартиндейл считает, что война на Украине должна завершиться трибуналом над киевскими властями.