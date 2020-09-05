Российский бизнесмен подал иск на Наоми Кэмпбелл

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Российский бизнесмен Владислав Доронин подал иск в отношении супермодели Наоми Кэмпбелл, сообщает TMZ.

Он обвинил ее в отказе вернуть его собственность. Доронин оценил ее в 3 миллиона долларов, которые планирует взыскать с супермодели через суд.

Также совладелец компании Capital Group зафиксировал в иске сумму долга, которую, по мнению Доронина, Кэмпбелл брала взаймы, но так и не вернула.

Доронин встречался с Кэмпбелл порядка пяти лет. В 2013 году они расстались.

Ранее был опубликован список самых богатых жителей Великобритании. В него попали три россиянина, среди которых – Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович.