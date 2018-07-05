Защита Улюкаева обжаловала решение суда вернуть генералу ФСБ 2 млн долларов

5 июля, 13:27
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Защита экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева обжаловала решение Замоскворецкого суда вернуть генералу ФСБ Олегу Феоктистову два миллиона долларов, которые бывший чиновник получил в качестве взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина, сообщает Агентство "Москва".
По мнению защиты, в судебном заседании не было установлено, что деньги принадлежали Феоктистову. В суде факт регистрации жалобы подтвердили.
Ранее суд постановил вернуть генералу ФСБ Олегу Феоктистову два миллиона долларов наличными, которые были переданы в ходе следственного эксперимента экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву.
Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе представителей ФСБ. Феоктистов лично участвовал в заседании, Улюкаев – по видеосвязи из колонии. Судебный акт пока не вступил в силу.
В декабре 2017 года Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взятки. Суд также назначил штраф в размере 130 миллионов рублей. В ходе оглашения приговора судья указывала, что вина бывшего министра полностью доказана.
Сам экс-министр своей вины не признал. 9 июня стало известно, что Улюкаев отправлен в колонию №1 в Тверской области.
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