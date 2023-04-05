Хоккеиста Кошелева оштрафовали на 2,2 млн рублей за взятки

Фото: metallurg.ru

Нападающего магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Семена Кошелева признали виновным в даче взяток. Об этом сообщает телеканал "360".

Как выяснили правоохранительные органы, хоккеист дал взятки, чтобы приобрести военный билет и незаконно поступить в Уфимский государственный нефтяной технический университет. Всего им было передано средств на сумму 720 тысяч рублей.

Сторона обвинения требовала назначить спортсмену штраф в размере 3 миллионов рублей, однако суд постановил оштрафовать Кошелева на 2,2 миллиона рублей и отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину молодой человек признал.

Ранее в Москве задержали замначальника Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС Александра Алеева. Их подозревают в получении взятки.



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