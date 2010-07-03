Адвокат Захарченко попросил возбудить дело о клевете против замгенпрокурора Гриня

Фото: Агентство Москва/Кирилл Зыков

Адвокат полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор Емельянов попросил главу СК РФ Александра Бастрыкина возбудить дело о клевете против заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня и прокурора Сергея Бочкарева. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В заявлении, копию которого Емельянов передал агентству, говорится, что прокуроры высказали в суде в отношении офицера "заведомую ложь" о причастности к коррупции и незаконному получению доходов.

По словам адвоката, заявление на имя Бастрыкина подано и зарегистрировано. Пока на него не ответили.

Ранее в пятницу Никулинский районный суд столицы частично удовлетворил очередной иск Генпрокуратуры и принял решение, что средства близких полковника Захарченко обратят в пользу государства, это почти 484 миллиона рублей.

В частности, прокуратура намерена изъять у супруги полковника Марины Семыниной 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму 208,8 тысячи долларов и 6 миллионов рублей на счете в ВТБ. У родственницы третьей супруги Захарченко Анастасии Пестриковой на счетах оказались 343 тысячи долларов.

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД арестовали в 2016 году. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. Арест Захарченко продлили до 24 июня.